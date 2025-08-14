'Que se faça justiça', clama irmã de Miguel Uribe após seu assassinato na Colômbia

María Carolina Hoyos perdeu a mãe devido à violência de Pablo Escobar e, três décadas depois, assassinaram seu irmão, um candidato presidencial. Após o magnicídio de Miguel Uribe, ela clama por justiça e por um país em paz, em uma conversa com a AFP em Bogotá.

De rosto cansado e vestida de luto, a comunicadora de 53 anos afirma que têm sido dias "dolorosos", mas quer recordar o senador opositor como "um guerreiro" que sempre "buscava travar sua melhor batalha".

Seu irmão morreu aos 39 anos, na segunda-feira (11), devido a ferimentos de bala na cabeça resultantes de um brutal atentado sofrido em junho. Sua morte reabre as feridas de sua família e de um país marcado pelo conflito e pelos atentados políticos nas décadas de 1980 e 1990.