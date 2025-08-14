Rússia proíbe ONG Repórteres Sem Fronteiras, declarada 'indesejável'

O Ministério da Justiça russo declarou "indesejável" a presença da ONG de defesa da imprensa, Repórteres Sem Fronteiras (RSF), na Rússia ? o que equivale, de fato, à sua proibição ? em plena repressão de toda dissidência no país.

De acordo com uma lista oficial publicada no site deste ministério e consultada nesta quinta-feira (14) pela AFP, a RSF passa agora a fazer parte das organizações "estrangeiras cujas atividades são consideradas indesejáveis" em território russo.

Na Rússia, declarar uma organização como "indesejável" equivale, na prática, a proibir suas atividades, uma vez que expõe as pessoas que trabalham para ela ou a financiam a graves processos judiciais, incluindo penas de prisão.