Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

Com apenas uma pequena queda de rendimento no início do segundo set, Sinner dominou com seu poderoso saque fechando mais uma performance arrasadora em uma superfície onde se mostrou imbatível no último ano.

O italiano, que fará 24 anos no sábado, é o quinto jogador a acumular 25 vitórias consecutivas em quadras duras neste século, depois dos ícones do tênis Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray.

Nesta quinta-feira, em um início de jogo frenético, ele impediu que Auger-Aliassime sequer sonhasse com uma vitória como as duas que obteve em 2022.

O canadense de 25 anos era então uma das figuras emergentes do circuito e chegou a ocupar a sexta posição no ranking mundial.

Em Cincinnati, ele havia se beneficiado de um chaveamento acessível até ficar frente a frente com Sinner, que em apenas 20 minutos já vencia por 5 a 0, tendo desperdiçado apenas seis pontos.

Auger-Aliassime tornou o trabalho de Sinner ainda mais fácil com duas duplas faltas consecutivas, encerrando um set em que ele não conseguiu acertar nenhum winner.