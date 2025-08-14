Sul da Europa é consumido por incêndios e onda de calor

A terceira morte foi a de um romeno que trabalhava em uma hípica ao norte de Madri, no incêndio de 'Tres Cantos'.

Há 11 incêndios de nível 2 na Espanha (de uma escala que vai até 4). Os mais preocupantes são os da província de Zamora, na região de Castilla y León, onde "uma área significativa" ardeu em chamas, explicou o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, ao canal público TVE.

A França respondeu ao pedido de ajuda da Espanha à Europa e anunciou nesta quinta-feira o envio de duas aeronaves especializadas no combate a incêndios.

A maioria dos espanhóis, exaustos pelas temperaturas extremas de 40°C, que mal proporcionam alívio à noite, tenta resfriar suas casas, enquanto outros são forçados a abandoná-las diante das chamas.

Desde o início da onda de incêndios, pelo menos 10.700 pessoas foram deslocadas, segundo o Ministério do Interior.

- Triângulo de fogo -

País na linha de frente do aquecimento global na Europa, a Espanha está acostumada a temperaturas extremas, mas há alguns anos enfrenta uma multiplicação e intensificação das ondas de calor.