Suspeito de sequestro de ex-militar dissidente venezuelano é preso no Chile

A Procuradoria chilena anunciou, nesta quinta-feira (14), a prisão de um suposto membro da temida gangue Tren de Aragua, envolvido no sequestro do ex-soldado dissidente venezuelano Ronald Ojeda, posteriormente assassinado em Santiago.

Ojeda, de 32 anos, foi sequestrado em 21 de fevereiro de 2024 por indivíduos que se passaram por policiais chilenos e o retiraram de seu apartamento na madrugada, quando vestia apenas roupas íntimas.

Nove dias depois, seu corpo foi encontrado dentro de uma mala que havia sido enterrada em uma comunidade de Santiago.