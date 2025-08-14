'Tática de guerra': ONU alerta sobre aumento de violência sexual em conflitos

Em Israel, a ONU verificou "12 incidentes de violência sexual" cometidos pelas forças armadas e de segurança israelenses contra "sete palestinos" em prisões do país.

O relatório também destaca que existem "dados claros e convincentes" de que alguns reféns israelenses nas mãos do Hamas foram "submetidos a diversas formas de violência sexual" após os ataques de 7 de outubro de 2023, realizados pelo grupo islamista palestino em solo israelense.

O documento, elaborado a pedido do Conselho de Segurança da ONU, compara os números de violência sexual em relação ao ano anterior.

Na Ucrânia, a missão de monitoramento dos direitos humanos documentou no ano passado mais de 200 casos de violência sexual por parte das forças armadas russas, forças de segurança e pessoal penitenciário, especialmente nas áreas controladas pela Rússia após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"A violência sexual foi utilizada como forma de humilhação e para obter confissões ou informações", indica o relatório.

Na Colômbia, em 2024 foi registrado um aumento de 68% nos casos de agressões sexuais relacionados ao conflito, principalmente nos departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño e Vale do Cauca, em sua maioria realizadas por guerrilheiros.