Ucrânia ordena novas evacuações no leste diante de avanço russo

A Ucrânia ordenou nesta quinta-feira (14) novas evacuações em uma área do oblast de Donetsk (leste) que inclui a cidade de Druzhkivka, após o rápido avanço do Exército russo nos últimos dias.

"Começamos a evacuação obrigatória das famílias com crianças da cidade de Druzhkivka" e de várias aldeias próximas, declarou o governador do oblast (região administrativa) de Donetsk, Vadym Filachkin, informando que ainda há 1.879 crianças na área.

O governador justificou a medida pela intensidade dos bombardeios no oblast e pelo perigo que representam, sem fazer referência direta ao avanço russo.