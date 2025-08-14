UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia

O ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, de extrema direita, pediu, nesta quinta-feira, a aceleração de um projeto-chave para a construção de 3.400 moradias na Cisjordânia e a anexação desse território palestino ocupado por Israel, em resposta aos anúncios de vários países de reconhecer um Estado palestino.

A ONU também havia pedido a Israel que não implementasse esse projeto, chamado E1, que, segundo seus críticos, dividiria a Cisjordânia em duas e impediria definitivamente a criação de um eventual Estado palestino.

"Aqueles que hoje querem reconhecer um Estado palestino receberão uma resposta da nossa parte no terreno (...) Com fatos concretos: casas, bairros, estradas e famílias judias que constroem suas vidas", declarou Smotrich.

"Neste dia importante, conclamo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a aplicar a soberania israelense na Judeia e Samaria, a abandonar definitivamente a ideia de uma partição do país e a garantir que, até setembro, os hipócritas líderes europeus já não tenham nada para reconhecer", disse.

O ministro Smotrich se referia ao nome bíblico da Cisjordânia usado por israelenses.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Cerca de três milhões de palestinos vivem ali, junto com aproximadamente 500 mil israelenses instalados em colônias consideradas ilegais segundo o direito internacional.