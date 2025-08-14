Unesco pede que comunidade internacional se mantenha mobilizada pelo direito à educação das afegãs

A Unesco pediu, nesta quinta-feira (14), à comunidade internacional que permaneça mobilizada para restabelecer o direito das mulheres à educação no Afeganistão, onde aproximadamente 2,2 milhões de jovens afegãs não podem ter acesso desde o retorno ao poder dos talibãs há quatro anos.

"Em um momento em que alguns procuram normalizar suas relações com os talibãs, peço à comunidade internacional que permaneça mais mobilizada do que nunca por uma restauração plena e incondicional do direito das afegãs à educação", escreveu a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.

A Rússia, não mencionada explicitamente no comunicado da Unesco, tornou-se em julho o primeiro país a reconhecer o poder talibã.