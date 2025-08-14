Wall Street fecha estável após alta inesperada do PPI

Wall Street fechou estável, nesta quinta-feira (14), após o aumento dos preços ao produtor nos Estados Unidos, que levanta dúvidas sobre um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Os índices Dow Jones (-0,02%), Nasdaq (-0,03%) e S&P 500 (+0,03%) fecharam estáveis. "Isso é, em grande parte, positivo, levando em conta a magnitude do erro com o índice PPI", avaliou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, referindo-se ao Índice de Preços ao Produtor.

O aumento foi bem maior (0,9%) do que o esperado pelo mercado, que apostava em uma alta de 0,2% em julho, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch. Foi o maior aumento desde março de 2022, pouco antes do pico de inflação registrado no verão daquele ano nos Estados Unidos.