Acidente de trem deixa um morto e vários feridos na Dinamarca

A colisão entre um trem e um veículo agrícola na Dinamarca deixou um morto e vários feridos, informou a polícia nesta sexta-feira (15), sem detalhar a gravidade das lesões.

"Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em um acidente rodoviário perto de Bjerndrup", no sudoeste do país, escreveu a polícia em um comunicado.

Duas pessoas foram transferidas em helicóptero, declarou sem fornecer mais detalhes sobre seu estado.