'Alcatraz dos Jacarés', presos na Flórida denunciam abusos em um limbo legal

A Flórida criou essas instalações em oito dias - abertas em 2 de julho em um aeródromo abandonado no pântano dos Everglades - para ajudar a administração de Donald Trump em sua cruzada contra a imigração irregular.

O estado do sudeste, governado pelo republicano Ron DeSantis, assinou um acordo com a polícia migratória (ICE) para deter estrangeiros em situação irregular, uma competência que até então era exclusiva das autoridades federais. E agora o governo de Trump quer transformar a nova prisão em um modelo para outros centros de detenção do país.

- Como "assassinos" -

González chegou aos Estados Unidos em 2022 e se instalou na Flórida, depois que as autoridades o libertaram enquanto seu pedido de asilo era revisado.

No mês passado, quando um juiz migratório rejeitou seu caso, agentes do ICE o prenderam e o levaram ao "Alcatraz dos Jacarés".

Segundo ele, o mantiveram mais de um dia algemado pelas mãos, cintura e pés em um ônibus com outros presos, antes de conduzi-lo a uma das grandes barracas de campanha que possuem oito celas cada uma.