Atmane vence Rune e vai às semifinais em Cincinnati

"Ontem à noite, não consegui nem dormir depois de vencer o Taylor, mas tentei ser eu mesmo em quadra e aproveitar, porque não tenho nada a perder. Essa é a minha vantagem", disse Atmane, aplaudido por uma parcela significativa da torcida, mesmo contra o 'anfitrião' Fritz.

"A atmosfera é ótima, a quadra me convém e isso me dá muita confiança para o restante do ano e para a minha carreira", disse ele.

Atmane, o primeiro francês a chegar às semifinais de Cincinnati desde 2019, também é o oitavo tenista com a pior classificação no ranking a chegar às semifinais de um Masters 1000.

Até chegar a Cincinnati, o jogador de 23 anos havia vencido apenas cinco partidas em toda a sua carreira no circuito.

"Acho que não há palavras que possam descrever o que estou sentindo agora. É incrível estar nas semifinais do Masters 1000", disse o radiante francês, que subirá para pelo menos a 69ª posição no ranking da ATP.

"Também significa muito dinheiro para mim. Vai me ajudar muito", disse o tenista, que chegou ao torneio sem patrocinador de roupas e nem de calçados.