Cazorla volta à LaLiga com derrota do Oviedo em visita ao Villarreal

Quando Cazorla entrou em campo, o Oviedo perdia por 2 a 0, graças aos gols do camaronês Etta Eyong (29') e do senegalês Pape Gueye (36').

Com o placar em 0 a 0, o Oviedo, que está de volta à primeira divisão após 24 anos, teve um pênalti a seu favor, mas o goleiro brasileiro Luiz Júnior defendeu a cobrança do atacante venezuelano Salomón Rondón.

O artilheiro da 'Vinotinto', de 35 anos, voltou a jogar na Espanha, onde atuou anteriormente por Málaga e Las Palmas.

Alberto Reina foi expulso aos 27 minutos, e o Oviedo jogou com dez homens por mais de uma hora.

A pior notícia da partida para o Villarreal foi a substituição do atacante Gerard Moreno, que saiu devido a uma lesão, logo no início do segundo tempo.

No outro jogo do dia, o que abriu o campeonato desta temporada, o Rayo Vallecano venceu o Girona por 3 a 1, com três gols no primeiro tempo de Jorge De Frutos (18'), Álvaro García (20') e Isaac Palazón (45' de pênalti).