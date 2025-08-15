Charles III recorda o custo dos conflitos no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial

"Sua experiência nos recorda que o verdadeiro custo da guerra vai além dos campos de batalha, afetando todos os aspectos da vida. Uma tragédia tristemente ilustrada pelos conflitos que continuam ainda hoje assolando o mundo", acrescentou o rei.

No final da manhã, 33 veteranos britânicos, da Commonwealth ou de países aliados, que têm entre 96 e 105 anos e que serviram na Ásia e no Pacífico, serão homenageados durante uma cerimônia no National Memorial Arboretum, no centro da Inglaterra.

Quase 1.500 convidados comparecerão ao evento, incluindo o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, que será marcado por dois minutos de silêncio.

Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, seguida por outra em Nagasaki três dias depois, o que precipitou o fim da Segunda Guerra Mundial, com a rendição do Japão em 15 de agosto.

Entre as forças aliadas, os Estados Unidos sofreram as maiores perdas na campanha da Ásia e Pacífico na Segunda Guerra Mundial, com mais de 100.000 mortos. Quase 30.000 soldados britânicos morreram em combate.

