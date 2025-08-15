China organiza os primeiros Jogos Mundiais de robôs humanoides

"Acredito que em cerca de 10 anos, os robôs estarão no mesmo nível que os humanos", declarou com entusiasmo à AFP Chen Ruiyuan, um espectador de 18 anos.

Mas os atletas humanos ainda não têm motivos para temer a concorrência. Uma partida de futebol foi um dos primeiros eventos da manhã de sexta-feira: 10 robôs do tamanho de uma criança se deslocaram de maneira lenta pela quadra, muitas vezes presos em tumultos ou caindo.

Na prova de corrida de 1.500 metros, os humanoides da empresa Unitree mostraram um ritmo impressionante, superando facilmente seus rivais.

O robô mais rápido completou a prova em 6:29:37, tempo bem mais lento que o recorde mundial masculino dos 1.500 metros de 3:26:00.

O governo chinês colocou os humanoides no "centro de sua estratégia nacional", destacou a Federação Internacional de Robótica na quinta-feira.

Em março, Pequim anunciou planos para um investimento em larga escala em startups tecnológicas, incluindo aquelas voltadas para robótica e inteligência artificial.