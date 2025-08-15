Chuvas de monção deixam ao menos 200 mortos em 24 horas no Paquistão

Nas últimas 24 horas, chuvas torrenciais intensas foram registradas em vários distritos da província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, onde 180 pessoas morreram.

"Minha casa fica em uma colina, perto de um riacho. Por volta das duas ou três da manhã, enquanto chovia torrencialmente, ouvi um grande barulho", disse à AFP Azizullah, habitante do distrito de Buner, que contabiliza dezenas de mortos e feridos.

"Saí rapidamente com minha esposa e meus dois filhos e, imediatamente, uma avalanche de água irrompeu, arrastando tudo em seu caminho; achei que ia morrer", contou.

Em Buner, "doze vilarejos foram gravemente afetados pelas chuvas", indicaram as autoridades, que registram dezenas de casas, várias escolas e prédios públicos danificados.

Em Salarzai, no distrito de Bajaur, mais ao oeste, escavadeiras removiam o barro que cobriu tudo de forma repentina.

Um helicóptero sobrevoava o que agora parece um rio de lama, onde antes havia casas, arrastadas pela enxurrada.