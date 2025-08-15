Chuvas de monção deixam mais de 160 mortos no Paquistão

As chuvas torrenciais que atingem o norte do Paquistão deixaram pelo menos 164 mortos em 24 horas, de acordo com os últimos dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (15), o que eleva o número de óbitos para quase 500 desde o início das monções, no final de junho.

O Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, é um dos mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas.

Nos últimos anos, seus 255 milhões de habitantes sofreram com grandes enchentes, rompimento de lagos, de geleiras e secas, fenômenos que, segundo cientistas, se multiplicarão sob a influência das mudanças climáticas.