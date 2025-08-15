Chuvas deixam 30 mortos em 24 horas no Paquistão

Pelo menos 30 pessoas morreram, várias ficaram bloqueadas e dezenas ficaram feridas no Paquistão nas últimas 24 horas devido às chuvas de monções que provocaram deslizamentos de terra, desabamento de casas e inundações repentinas, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

As vítimas morreram nos "desabamentos de suas casas ou quando seus veículos ficaram presos em deslizamentos de terra", informou à AFP uma porta-voz das equipes de emergência.

A maioria das mortes ocorreu na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão.