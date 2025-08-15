Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia

Em resposta à decisão de Bondi, o procurador de Washington, Brian Schwalb, pediu uma ordem de restrição temporária contra a medida e solicitou à Corte que declare que a ordem executiva de Trump ultrapassa sua autoridade sobre o Distrito de Columbia.

Schwalb alegou que, ao declarar hostil a tomada de controle do Departamento de Polícia Metropolitana (MPD, em inglês), "a administração está abusando de sua autoridade limitada e temporária sob a Lei de Autonomia Local, infringindo o direito de autogoverno do Distrito e colocando em risco a segurança dos habitantes e visitantes de Washington".

"Isso é uma afronta à dignidade e à autonomia de 700 mil americanos que chamam Washington de lar", acrescentou.

A justiça federal convocou uma audiência na tarde desta sexta-feira.

- Status especial -

Ao contrário dos 50 estados, Washington opera sob uma relação única com o governo federal que limita sua autonomia e garante ao Congresso controle extraordinário sobre os assuntos locais.