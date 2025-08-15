Começa cúpula entre Trump, Putin e assessores

A cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e seu contraparte russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia começou nesta sexta-feira (15), em uma base militar do Alasca, pouco depois das 11h26 no horário local (16h26 de Brasília).

Ambos os líderes, acompanhados de seus assessores, sentaram-se lado a lado com um pano de fundo azul no qual se lia "Em busca da paz". Eles não fizeram declarações à imprensa.

