Cúpula entre Trump e Putin sobre a Ucrânia começa com um aperto de mãos

O presidente americano, Donald Trump, e seu contraparte russo, Vladimir Putin, deram um aperto de mãos e sorriram em uma base aérea do Alasca pouco antes de iniciar uma cúpula que pode ser decisiva para o futuro da Ucrânia.

Ambos chegaram em seus aviões presidenciais e caminharam sob um céu cinzento para se cumprimentar na pista, antes de seguirem juntos pelo tapete vermelho para receber a saudação da guarda de honra.

Enquanto caças sobrevoavam, um repórter gritou a Putin: "Você vai parar de matar civis?". Nenhum dos dois respondeu.