Dois feridos em ataque a tiros perto de mesquita na Suécia

Duas pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (15) em um ataque a tiros perto de uma mesquita na cidade sueca de Orebro, informaram as autoridades.

A polícia pediu à população que permaneça afastada do local enquanto o autor do ataque é procurado. "Estamos procurando ativamente o autor ou autores", declarou à AFP o porta-voz da polícia Anders Dahlman.

"Estamos entrevistando testemunhas e realizando nossa investigação técnica", acrescentou.