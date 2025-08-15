El Salvador estende prisão sem julgamento de supostos membros de gangues até 2027

O Congresso de El Salvador, controlado pelo presidente Nayib Bukele, prorrogou, nesta sexta-feira (15), a detenção de dezenas de milhares de supostos integrantes de gangues pelo menos até 2027, para que o Ministério Público apresente as acusações visando a realização de cerca de 600 julgamentos coletivos.

A Assembleia Legislativa, composta por 57 deputados governistas e três opositores, aprovou uma reforma à Lei do Crime Organizado, 10 dias antes de expirar o prazo de dois anos para manter presas mais de 88 mil pessoas acusadas de serem membros de gangues ou cúmplices, que foram detidas desde 2022.

A Procuradoria-Geral "apresentará acusação contra a estrutura e seus membros (...) dentro de um prazo máximo de 24 meses", assinala o texto, que também inclui a possibilidade de uma prorrogação de 12 meses.