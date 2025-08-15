Espanha em alerta por onda de calor e risco de incêndio 'muito alto a extremo'

O país registra uma temporada de incêndios muito intensa, com 157.501 hectares reduzidos a cinzas desde o início do ano, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). No entanto, ainda está distante de 2022, quando mais de 306.000 hectares foram destruídos.

A Espanha, que já registrou três mortes nos incêndios, incluindo dois jovens voluntários que faleceram quando tentavam apagar o fogo em 'Castilla y Léon' (noroeste), recebeu reforços na quinta-feira de dois aviões Canadair, enviados pela França.

Nesta região está concentrada grande parte da atenção, com pelo menos 12 incêndios muito ativos.

A linha de trem que conecta Madri com a Galícia (noroeste) permanece cortada, assim como outras estradas no país.

O tema dos incêndios está presente no debate político com os dois principais partidos, o socialista PSOE e o conservador PP, que discutem sobre a gestão em um país onde os incêndios florestais são geralmente responsabilidade das regiões, não do governo central, que só intervém em casos de maior magnitude e pode mobilizar o Exército, neste caso a Unidade Militar de Emergências (UME), muito demandada nos últimos dias e chamada como reforço em muitas regiões do país.

Na Grécia, que também enfrenta uma onda de incêndios, os bombeiros relataram avanços no combate aos incêndio, graças à queda das temperaturas e à intensidade do vento.