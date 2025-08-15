Esperanças e dúvidas em Moscou antes da cúpula Trump-Putin

Após uma série de ligações telefônicas, os presidentes se reunirão cara a cara pela primeira vez desde que Trump voltou à Casa Branca, em uma cúpula para ver se é possível alcançar um acordo que ponha fim aos combates.

Os nervos estão à flor da pele na Ucrânia ? que não foi convidada ? e em toda a Europa, pelo medo de que Trump prejudique Kiev e ofereça a Putin um acordo favorável.

O líder russo já rejeitou múltiplos apelos para um cessar-fogo, incluindo diretamente de Trump, e apresentou uma série de exigências territoriais drásticas à Ucrânia se quiser que o Exército russo pare seu avanço.

Gennady, aposentado de 85 anos, espera que desta vez seja diferente. "Chega de lutar. É hora de chegar a um acordo", ressalta.

"O povo dos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia são pessoas pacíficas, e querem a paz no mundo", afirma, por sua vez, Irina, professora de 65 anos.

- Posições completamente opostas -

Trump passou meses tentando negociar o fim do conflito que matou dezenas de milhares de pessoas, destruiu grande parte do sul e leste da Ucrânia e obrigou milhões a abandonarem suas casas.