Faixa exibida por torcedores de futebol israelenses gera indignação na Polônia

"O Ministério das Relações Exteriores condena energicamente o comportamento de certos torcedores durante a partida entre Maccabi Haifa e Rakow Czestochowa", afirmou o ministério polonês em um comunicado.

Um funcionário do ministério se reuniu com o embaixador israelense nesta sexta-feira e "expressou (...) sua grande indignação com o conteúdo escandaloso da faixa".

"As relações polonesas-israelenses não podem ? e não serão ? destruídas por extremistas", acrescentou o ministério. Em seu comunicado, o ministério polonês pediu à Uefa que "reaja adequadamente a este incidente".

A Uefa, órgão máximo do futebol europeu, anunciou nesta sexta-feira que abriu um processo disciplinar contra ambos os clubes por "transmitirem uma mensagem inadequada para um evento esportivo".

Anteriormente, o novo presidente conservador da Polônia, Karol Nawrocki, descreveu a faixa como "escandalosa", e afirmou no X que "ofende a memória dos cidadãos poloneses vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3 milhões de judeus. Uma estupidez que não pode ser definida em palavras".

A embaixada de Israel na Polônia condenou a faixa na quinta-feira.