Hezbollah acusa o governo libanês de 'entregar' país a Israel

O líder do Hezbollah, Naim Qasem, acusou nesta sexta-feira o governo libanês de "entregar" o país a Israel ao pressionar pelo desarmamento de seu movimento e alertou para uma "guerra civil", após uma reunião com uma autoridade iraniana.

Após a guerra de 2024 contra Israel, o Hezbollah saiu gravemente enfraquecido, já que destruiu parte de seu arsenal e dizimou seus líderes. Apesar de ter dominado a vida política libanesa por anos, sua influência diminuiu significativamente desde então.

Sob pressão dos Estados Unidos e com medo de uma intensificação dos ataques israelenses no Líbano, o governo encarregou o Exército em 5 de agosto de preparar um plano para desarmar o Hezbollah, fundado e financiado pelo Irã, inimigo ferrenho de Israel, até o final de 2025.