Imperador do Japão expressa 'profundo pesar' 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

A algumas centenas de metros do santuário, o imperador Naruhito expressou um "profundo e renovado sentimento de dor" em um discurso ao lado da imperatriz Masako em um ginásio no centro da cidade, o Nippon Budokan, onde a bandeira nacional foi hasteada a meio mastro.

"Meus pensamentos estão com as muitas pessoas que perderam suas preciosas vidas na última guerra e suas famílias inconsoláveis", declarou o imperador de 65 anos.

"Refletindo sobre o nosso passado e tendo presente o profundo pesar, espero sinceramente que os horrores da guerra nunca mais se repitam", completou.

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba assumiu o compromisso de "conservar as dolorosas memórias da guerra (...) transmitindo-as de geração em geração e a adotar ações para alcançar uma paz duradoura".

Ishiba, um político moderado, enviou uma oferenda tradicional a Yasukuni, segundo a agência Kyodo News.

Nenhum primeiro-ministro japonês visitou o santuário desde 2013, quando a presença do então chefe de Governo Shinzo Abe provocou a fúria de Pequim e Seul, além de uma reprimenda diplomática incomum por parte dos Estados Unidos, aliado de Tóquio.