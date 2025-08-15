Incêndios causam primeira morte em Portugal, Espanha fica em alerta

O país está vivendo uma temporada de incêndios muito intensa, com 157.501 hectares reduzidos a cinzas desde o início do ano, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). No entanto, as cifras ainda indicam um cenário longe do de 2022, quando mais de 306.000 hectares queimaram.

A Espanha, que já registrou três mortes nesses incêndios, incluindo dois jovens voluntários de cerca de 30 anos que morreram tentando extinguir o fogo em Castilla y Léon (noroeste), recebeu reforços na manhã de quinta-feira com dois aviões Canadair enviados pela França.

Esta região concentra grande parte da atenção, pois há pelo menos uma dúzia de focos muito ativos.

A linha de trem que conecta Madri com a Galícia (noroeste) permanece interrompida, assim como uma dúzia de outras estradas do país.

O tema dos incêndios está presente no debate político com os dois principais partidos, o socialista PSOE e o conservador PP, que discutem sobre sua gestão em um país onde os incêndios florestais geralmente são competência das regiões.

O governo central só intervém nos casos de maior magnitude e pode mobilizar o exército, neste caso a Unidade Militar de Emergências (UME), muito requisitada nos últimos dias e chamada como reforço em várias regiões do país.