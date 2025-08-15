Investigação inocenta fundador do Fórum Econômico Mundial de conduta indevida

O conselho do Fórum Econômico Mundial inocentou nesta sexta-feira (15) seu fundador, Klaus Schwab, 87, e a mulher dele de acusações de uso de dinheiro da organização para fins pessoais.

O Wall Street Journal reportou em abril que um informante havia acusado Schwab e a mulher de irregularidades graves com dinheiro do Fórum, em carta anônima ao conselho da organização. O informante acusou Schwab de instruir funcionários a sacar "milhares de dólares" em caixas eletrônicos para que ele usasse, e usar verbas do Fórum para pagar massagens em hotéis.

Um porta-voz de Schwab negou as acusações, mas ele decidiu, ainda assim, deixar a presidência do Fórum, cujo conselho informou que, após uma investigação independente, concluiu que "não há provas de irregularidades significativas", apenas "irregularidades menores", que não refletem "má intenção".