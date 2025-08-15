Jornalista que tentou suicídio na prisão é hospitalizada na Rússia

A jornalista russa Maria Ponomarenko, condenada a uma longa pena de prisão por criticar a ofensiva russa na Ucrânia, foi hospitalizada em um centro médico para detidos após tentar se suicidar três vezes, informou seu advogado nesta sexta-feira (15).

Desde a ofensiva em grande escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades russas intensificaram sua repressão contra as vozes dissidentes, prendendo centenas de pessoas e proibindo dezenas de ONGs e veículos de comunicação.

Em uma mensagem no Telegram, o advogado Dmitri Chitov afirma que Ponomarenko tentou tirar a própria vida três vezes entre 30 de julho e 9 de agosto na região de Altai (Sibéria), onde está presa.