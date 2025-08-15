Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

O zagueiro francês Jules Koundé chegou a um acordo com o Barcelona para renovar seu contrato até 30 de junho de 2030, anunciou o clube catalão em seu site nesta sexta-feira (15).

"O clube e o jogador formalizarão o acordo em breve em um evento com a presença do presidente Joan Laporta", escreveu o Barça em seu comunicado.

Koundé, de 26 anos, chegou ao Barcelona na temporada 2022-2023, vindo do Sevilla, e se prepara para sua quarta temporada como jogador 'culé'.