Liverpool abre Premier League com vitória no fim sobre Bournemouth (4-2)

O holandês Cody Gakpo ampliou no início do segundo tempo (49'), mas dois gols de Antoine Semenyo, finalizando dois contra-ataques, permitiram que os visitantes empatassem (64' e 77').

Antes disso, o ganês foi vítima de um insulto racista de um torcedor do Liverpool por volta da meia hora de jogo, o que levou o árbitro Anthony Taylor a interromper o jogo por alguns minutos.

Quando a partida parecia caminhar para o empate, o italiano Federico Chiesa mandou para o fundo da rede com um chute de primeira (88') e o atacante Mohamed Salah (90'+4) fez uma bela jogada individual e ampliou para 4 a 2, garantindo os três pontos para os atuais campeões.

Salah abre assim sua conta no campeonato, depois de ter sido o artilheiro da Premier League do ano passado com 29 gols.

Com este resultado, o Liverpool consegue recuperar o sorriso após a decepção do último fim de semana, quando perdeu a Supercopa da Inglaterra (FA) nos pênaltis para o Crystal Palace.

A primeira rodada da Premier League continua neste fim de semana.