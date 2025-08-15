Negociações sobre tratado mundial contra poluição por plásticos fracassam e terminam sem acordo

Não haverá um tratado global contra a poluição por plásticos assinado em Genebra: 10 dias de negociações tensas terminaram na madrugada desta sexta-feira (15) com um fracasso amargo para o meio ambiente e a diplomacia.

O representante da Noruega, copresidente de um grupo de países que defendia um tratado "ambicioso" para proteger o meio ambiente e a saúde humana, fez o anúncio no início da última reunião plenária do encontro de 185 Estados: "Não teremos um tratado sobre a poluição por plásticos aqui em Genebra".

O presidente das negociações, o embaixador equatoriano Luis Vayas Valdivieso, havia apresentado duas versões diferentes de rascunho em 24 horas, a última delas na madrugada de 14 para 15 de agosto, em um cenário de caos e expectativa.