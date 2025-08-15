No leste da Ucrânia, reunião entre Putin e Trump desperta poucas esperanças de paz

Melnikova só se aventurou a voltar para sua casa, a cerca de 15 quilômetros dos combates, para empacotar seus pertences e tentar convencer sua mãe a também ir embora.

Pois, apesar desta cúpula, a Rússia continua avançando na região de Donetsk e agora ameaça sua cidade, Druzhkivka.

As autoridades há meses pedem aos habitantes que saiam, e ontem anunciaram a evacuação obrigatória das famílias com crianças.

Em sua loja de artigos militares, Ana Iajina traça um panorama sombrio. "A guerra já está aqui, dá para sentir", descreve.

Sua cidade mudou. Os bombardeios aéreos estão se intensificando e, segundo ela, colocam à prova os nervos dos moradores.

"É difícil de suportar. Dia e noite. Cada ruído provoca uma reação. As pessoas estão exaustas", ressalta.