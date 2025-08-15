Novas detenções de membros da oposição na Turquia

A polícia turca prendeu 40 pessoas nesta sexta-feira no município de Istambul, governado pela oposição, incluindo o prefeito do distrito central de Beyoglu e vários de seus assessores, informou a imprensa.

A nova onda de detenções por "corrupção" é parte de uma série de detenções efetuadas nos últimos meses contra integrantes do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), o principal partido de oposição da Turquia.

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, considerado o principal opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan, foi preso em março.