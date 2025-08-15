'Nunca mais': reduto indígena da Bolívia perde a fé na esquerda

Um enorme navio de concreto domina o horizonte da cidade boliviana de El Alto neste país sem saída para o mar, símbolo da transformação de um bastião indígena que questiona sua fidelidade à esquerda antes das eleições de domingo.

O "Titanic" é um dos extravagantes edifícios de arquitetura neoandina chamados "cholets", construídos pelos "cholos" (indígenas) que fizeram fortuna em El Alto nas últimas duas décadas.

Víctor Choque Flores, um empresário aimara de 46 anos, desembolsou milhões de dólares para erguer seu "navio em um mar de tijolos", como chama este excêntrico palacete de 12 andares.