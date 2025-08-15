O que Putin e Trump esperam da cúpula? O que a Ucrânia teme?

A reuião de cúpula histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, levanta questões sobre o que cada um espera do encontro sobre a guerra na Ucrânia e o que Kiev teme.

- O que Putin quer? -

Para Putin, a mera realização da reunião já é uma "vitória", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"O melhor cenário possível para a Rússia (...) seria um acordo que estabelecesse algum tipo de cessar-fogo", mas que não beneficiasse a Ucrânia, segundo Sam Greene, analista do Centro de Análise de Políticas Europeias (Cepa).