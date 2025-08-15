Olympique de Marselha perde no fim para o Rennes com dez jogadores na abertura da Ligue 1

O Rennes, que jogou durante uma hora com um jogador a menos, conseguiu vencer o Olympique de Marselha por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), na partida de abertura da temporada 2025-2026 da Ligue 1 francesa.

Um gol de Ludovic Blas aos 90 minutos deixou os três pontos na Bretanha e recompensou o Rennes, que lutou contra todas as adversidades desde que ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão do marroquino Abdelhamid Aït Boudlal aos 31 minutos.

Blas havia começado a partida no banco e entrou em campo apenas seis minutos antes.