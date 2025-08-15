ONG critica ministro queniano que negou investigação da BBC sobre tráfico de menores

A Anistia Internacional classificou nesta sexta-feira (15) como "um insulto aos sobreviventes e um sinal verde para os traficantes" as declarações do ministro do Interior do Quênia, que considerou um documentário da BBC sobre o tráfico sexual de menores em seu país como "uma farsa".

Na semana passada, a BBC transmitiu uma investigação que revelou como adolescentes são vítimas de tráfico sexual em Mai Mahiu, uma cidade no Vale do Rift, no Quênia.

O ministro do Interior do Quênia, Kipchumba Murkomen, declarou na quarta-feira ao Parlamento que uma investigação policial havia concluído que a reportagem era "uma farsa, já que as pessoas entrevistadas não eram menores de idade".