ONU diz que mais de 1.700 pessoas morreram na busca por ajuda em Gaza desde o final de maio

Especialistas respaldados pela ONU advertiram sobre a fome generalizada neste território, onde Israel reduziu drasticamente a quantidade de ajuda humanitária que permite entrar.

O novo balanço foi anunciado ao mesmo tempo em que a Defesa Civil de Gaza afirmou que pelo menos 23 pessoas morreram nesta sexta-feira devido a disparos israelenses, entre elas 12 que aguardavam ajuda humanitária.

Perguntado pela AFP, o Exército israelense respondeu que estava investigando os informes.

As restrições aos veículos de comunicação em Gaza e as dificuldades para acessar amplas zonas do território impedem a AFP de verificar de forma mais independente o número de vítimas e os detalhes proporcionados pela agência de defesa civil e o Exército israelense.

Os planos do governo israelense de ampliar a guerra tem provocado um protesto internacional, assim como uma oposição interna.

O Exército tem a intenção de tomar o controle da Cidade de Gaza e os campos de refugiados próximos, algumas das zonas mais densamente povoadas do território, devastado por mais de 22 meses de conflito.