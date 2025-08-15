Pauta de videográficos

Assine UOL
* Paquistão-inundação-meteorologia-clima

As chuvas torrenciais que atingem o norte do Paquistão deixaram pelo menos 200 mortos em 24 horas, segundo o último balanço divulgado por autoridades.

Videográfico sobre as chuvas de monção. - ORIGINAL DISPONÍVEL

  

