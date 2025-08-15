Pelo menos três feridos e diversas casas danificadas por ataque com dinamite no Peru

Um ataque com dinamite deixou pelo menos três feridos e diversas residências afetadas na cidade peruana de Trujillo, ocorrido no contexto de confrontos entre organizações criminosas, informaram as autoridades nesta sexta-feira (15).

A forte explosão ocorreu na noite de quinta-feira em uma zona residencial e comercial desta cidade do norte do Peru, epicentro das ações de grupos criminosos há mais de um ano.

Segundo a polícia, citada pela imprensa, os agressores usaram cerca de 15 cartuchos de dinamite contra o alvo do ataque, um imóvel de três andares que ficou virtualmente destruído.