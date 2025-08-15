Presidente do Equador declara cartel venezuelano como 'grupo terrorista'

O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou na quinta-feira como "grupo terrorista" o chamado 'Cartel de los Soles', que segundo o governo dos Estados Unidos é liderado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trava uma guerra contra os cartéis do narcotráfico. Em fevereiro, designou como organizações "terroristas globais" oito grupos de crime organizado da América Latina e, em julho, adicionou o 'Cartel de los Soles' à lista.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos afirma que o grupo "fornece apoio material" ao grupo criminoso venezuelano 'Tren de Aragua' e ao mexicano Cartel de Sinaloa.