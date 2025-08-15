Peru não vai ceder, diz presidente em ilha que disputa com Colômbia

A presidente do Peru, Dina Boluarte, visitou hoje a ilha amazônica que está no centro de uma polêmica com seu colega colombiano, Gustavo Petro, e advertiu que não vai ceder "nem um centímetro" da soberania peruana sobre o território.

Colômbia e Peru mantêm uma disputa histórica sobre seus limites territoriais no rio Amazonas, que altera seu curso com frequência e cria novas ilhas. Lima considera que a pequena ilha de Santa Rosa surgiu do rebaixamento das águas do Amazonas como uma extensão da ilha Chinería, que pertence ao Peru. Também afirma que sua população, de menos de 3 mil habitantes, é peruana.

"Sejamos claros: a soberania peruana não está em discussão. O distrito de Santa Rosa é do Peru", afirmou Dina, em discurso na praça central da ilha, a mais de mil quilômetros da capital peruana.