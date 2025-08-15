Presidentes do México e da Guatemala discutem segurança e cooperação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, aborda nesta sexta-feira (15), com seu homólogo da Guatemala, Bernardo Álvaro, questões como segurança da fronteira, cooperação e interconexão ferroviária e elétrica, em um encontro em uma ilha do norte do país centro-americano.

Este primeiro encontro entre ambos os mandatários ocorre após uma incursão da polícia mexicana em território guatemalteco em perseguição a supostos narcotraficantes em junho, o que provocou um protesto da Guatemala e um pedido de desculpas do México.

Na reunião, será discutida "sobretudo a cooperação para o desenvolvimento, que é o que interessa a ambos os países", afirmou Sheinbaum nesta sexta-feira, que chegou à Guatemala em um avião da Força Aérea Mexicana por volta das 9h50 locais (12H50 de Brasília).