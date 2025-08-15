Princesa Anne, uma das mais populares da família real britânica, faz 75 anos

A princesa Anne, irmã do rei da Inglaterra Charles III, completa 75 anos nesta sexta-feira( 15). Embora não existam dados específicos sobre a porcentagem de britânicos que gostariam que ela fosse rainha em vez do irmão, pesquisas recentes a apontam com uma das integrantes mais populares da família real.

Segunda uma pesquisa do instituto YouGov de fevereiro de 2025, 70% dos britânicos têm uma opinião positiva sobre ela, o que a deixa logo atrás do príncipe e da princesa de Gales, William, filho de Charles III e herdeiro do trono, e sua esposa Catherine.

Em vez de oferecer uma festa tradicional para celebrar seu 75º aniversário, a única mulher dos quatro filhos da rainha Elizabeth II optou por comemorar de maneira privada, navegando pelas Hébridas Ocidentais, na Escócia, com seu marido, Tim Laurence, um oficial aposentado da Marinha Real.