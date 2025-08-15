Putin chega à base dos EUA no Alasca para cúpula com Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a uma base militar no Alasca nesta sexta-feira (15) para uma cúpula com seu contraparte americano, Donald Trump, sobre o conflito na Ucrânia.
A reunião na Base Conjunta Elmendorf-Richardson será a primeira do líder do Kremlin em solo ocidental desde antes de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia.
