Putin diz que espera que o 'entendimento' com Trump traga paz

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (15) que o "entendimento" alcançado, segundo ele, com seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma cúpula no Alasca poderia trazer paz à Ucrânia.

"Esperamos que o entendimento alcançado abra o caminho para trazer paz à Ucrânia", declarou Putin em uma coletiva de imprensa conjunta com Trump que foi encerrada sem que as perguntas dos jornalistas fossem respondidas.

bur/erl/mar/lm/am